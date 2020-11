Udinese-Milan, Marelli: “Romagnoli-Pussetto? Ecco perché è rigore”

6^ giornata: gli episodi dubbi

UDINESE MILAN ULTIME NEWS – L’ex arbitro Luca Marelli ha commentato gli episodi dubbi della 6^ giornata di Serie A ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ in onda su Radio 24.

“Non era rigore quello di Udinese-Milan chiesto dai rossoneri. Il braccio si stava chiudendo. Non vedo un tocco volontario e nemmeno un volume eccessivo occupato. Rigore all’Udinese? E’ vero che Romagnoli sfiora il pallone, ma prende anche tanto Pussetto. A mio avviso è un rigore giusto. Il gol di Ibrahimovic? Per me è assolutamente regolare e lo svedese non colpisce pienamente il pallone perché viene spinto da Musso”.

GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH DELLA DACIA ARENA>>>