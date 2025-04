Udinese-Milan, il record di Reijnders e i numeri di Pulisic e Leao

2- Il Milan ha vinto 3 gare di fila contro l'Udinese in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra gennaio e dicembre 2008, con Ancelotti in panchina; i rossoneri hanno raccolto 2 vittorie di fila in trasferta contro i bianconeri per la prima volta dal periodo tra marzo 2006 e gennaio 2008 (3 in quel caso).

3- Rafael Leão (7G, 8A) e Christian Pulisic (9G, 8A) sono tra i tre calciatori, con Lukaku (11G, 8A), ad avere almeno 7 gol e 8 assist in questa Serie A. I 7 gol realizzati da Leão nella Serie A 2024/25 sono arrivati sempre in trasferta, già record personale di marcature lontano da casa in una singola edizione del torneo.

4- Tijjani Reijnders, 10 reti, è diventato il secondo calciatore olandese capace di raggiungere la doppia cifra col Milan in un singolo torneo della competizione dopo van Basten (cinque volte: 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 1992/93).

5- Theo Hernández, quattro gol in questo campionato, ha segnato 3 reti contro l'Udinese in Serie A, solo contro il Venezia (4) ne conta di più (3 anche contro Parma e Torino).

6- Strahinja Pavlović ha segnato il secondo gol in Serie A, anche il primo era arrivato in trasferta e su assist di Pulisic (alla Lazio, il 31 agosto scorso).

7- Youssouf Fofana ha fornito cinque assist in campionato, record di passaggi vincenti in una singola stagione dei cinque maggiori campionati europei (superati i 4 col Monaco in Ligue 1 nel 2021/22 e nel 2023/24). E Tammy Abraham ha eguagliato la sua stagione di Serie A più prolifica in termini di assist realizzati, 4 come nel 2021/22 con la Roma.