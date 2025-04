Udinese-Milan, Gabbia si assume tutte le responsabilità: e su Conceicao …

"Diciamo che è stato l'obiettivo della serata. In settimana abbiamo spinto molto sulle nostre problematiche recenti, che ci portavamo dietro durante l'anno. Abbiamo lavorato bene con il mister e penso che sia uno spettacolo vedere il Milan questa sera. Sicuramente il valore della nostra rosa non rispetta la posizione in cui siamo. Le colpe sono nostre e non di altri, quindi possiamo dare il massimo impegno e la massima dedizione. Sono contento per i miei compagni, per Theo e per Pavlovic. Maignan sta bene, abbiamo chiesto ai dottori come stesse e ci hanno detto che sta bene. È stato un grande capitano, ci ha messo la faccia anche in un momento come questo. Mi è piaciuto molto giocare così. Conceicao è stato bravo perché ci ha spiegato in pochi giorni cosa volesse da noi. Ha dato stabilità a tutta la difesa questo modo di giocare".