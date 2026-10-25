Bartesaghi: "Meglio in attacco? Amorim l'ha detto anche a me. Gruppo favoloso"

Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Davide Bartesaghi, giocatore del Milan, a 'DAZN'.

Bartesaghi a DAZN: "Amorim mi preferisce in attacco? L'ha detto anche a me"

"L'ha detto anche a me. Sono in grado di fare entrambe le fasi. Devo migliorare ogni giorno, anche oggi potevo fare meglio".

Domanda di Rocchi: "Ti ho visto come giocatore completo. Stai bene fisicamente ora vero?":

"Sto bene fisicamente, lo devo ad Amorim, ai compagni. Oggi mi sono trovato veramente a mio agio nel ruolo".

Domanda di Marinozzi: "Avete subito due sconfitte in Europa: vi siete confrontati? Quale gruppo sta nascendo?":

"Gruppo favoloso, ma tutto parte da Amorim. Cerchiamo di dare il 100% e lo si vede in campo, nonostante gli infortuni".

Domanda di Ambrosini: "La sensazione ora è che entriate in campo con uno spirito diverso. Siete più coinvolti con le idee di Amorim?":

"Le cose cambiano durante la stagione, ma i principi sono gli stessi. Bisogna avere fame e grinta, questo al di là delle questioni tattiche".

La pagella di Bartesaghi dopo Udinese-Milan

Davide Bartesaghi è stato tra i migliori in campo senza dubbio: ha giocato come ala offensiva e il suo attacco costante alla profondità in verticale ha messo più volte in difficoltà la difesa dell'Udinese.

Ecco la pagella di PianetaMilan (voto 7):

"Una spina nel fianco. Abbiamo scoperto un nuovo ruolo. Ha almeno tre palle gol e, in generale, si muove bene e si fa vedere tanto. Bravo".