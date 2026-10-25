Bartesaghi: "Meglio in attacco? Amorim l'ha detto anche a me. Gruppo favoloso"

Finita la sfida al 'Bluenergy Stadium' di Udine. L'Udinese di Kosta Runjaić ha affrontato il Milan di Ruben Amorim per l'ottava giornata di Serie A 2026-27
Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video
Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Davide Bartesaghi, giocatore del Milan, a 'DAZN'.
Bartesaghi a DAZN: "Amorim mi preferisce in attacco? L'ha detto anche a me"Amorim ha detto che ti preferisce in attacco piuttosto che in difesa.
"L'ha detto anche a me. Sono in grado di fare entrambe le fasi. Devo migliorare ogni giorno, anche oggi potevo fare meglio".
Domanda di Rocchi: "Ti ho visto come giocatore completo. Stai bene fisicamente ora vero?":
"Sto bene fisicamente, lo devo ad Amorim, ai compagni. Oggi mi sono trovato veramente a mio agio nel ruolo".
Domanda di Marinozzi: "Avete subito due sconfitte in Europa: vi siete confrontati? Quale gruppo sta nascendo?":
"Gruppo favoloso, ma tutto parte da Amorim. Cerchiamo di dare il 100% e lo si vede in campo, nonostante gli infortuni".
Domanda di Ambrosini: "La sensazione ora è che entriate in campo con uno spirito diverso. Siete più coinvolti con le idee di Amorim?":
"Le cose cambiano durante la stagione, ma i principi sono gli stessi. Bisogna avere fame e grinta, questo al di là delle questioni tattiche".
La pagella di Bartesaghi dopo Udinese-MilanDavide Bartesaghi è stato tra i migliori in campo senza dubbio: ha giocato come ala offensiva e il suo attacco costante alla profondità in verticale ha messo più volte in difficoltà la difesa dell'Udinese.
Ecco la pagella di PianetaMilan (voto 7):
"Una spina nel fianco. Abbiamo scoperto un nuovo ruolo. Ha almeno tre palle gol e, in generale, si muove bene e si fa vedere tanto. Bravo".
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