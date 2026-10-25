Il Milan di Rúben Amorim è chiamato a invertire la rotta in trasferta. La sfida contro l'Udinese, in programma questa sera alle 20:45 al Bluenergy Stadium, rappresenta un'occasione importante per interrompere una serie di pareggi esterni che sta rallentando il cammino dei rossoneri in Serie A. Dopo il passo falso europeo contro il Bournemouth, la squadra ha bisogno di una risposta anche lontano da San Siro.

Tre pareggi consecutivi: il precedente di Montella

Il dato più significativo riguarda le ultime tre trasferte di campionato, tutte terminate in parità. Il Milan ha infatti raccolto un punto contro la Juventus a Torino, pareggiando 1-1, ha chiuso sul 2-2 la gara contro la Lazio all'Olimpico e ha impattato 1-1 contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

Per ritrovare quattro pareggi esterni consecutivi in Serie A bisogna tornare all'aprile-maggio 2017, quando sulla panchina rossonera sedeva Vincenzo Montella. Amorim è dunque chiamato a evitare di eguagliare quel precedente, trasformando il prossimo impegno in una vittoria che possa rilanciare il rendimento della squadra lontano da casa.

La serie attuale racconta di un Milan capace di limitare le sconfitte, ma non ancora abbastanza concreto per conquistare l'intera posta in palio con continuità. I punti lasciati per strada potrebbero pesare nella corsa alle posizioni europee, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati.

Udinese in crisi, ma il Milan deve reagire

La trasferta friulana arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. L'Udinese si presenta alla sfida dopo cinque sconfitte consecutive in campionato, con un bilancio complessivo di 5 gol segnati e 13 subiti in questa striscia negativa. Per i bianconeri si tratta di una crisi da interrompere davanti al proprio pubblico.

Il Milan, però, non può permettersi di sottovalutare l'avversario. La squadra di Amorim arriva dalla pesante sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth in Europa League e deve fare i conti con diverse assenze, tra cui quelle di Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira.

In questo contesto, la capacità di gestire i momenti della partita e di mantenere la concentrazione per tutti i novanta minuti diventa fondamentale. Per i rossoneri, conquistare i tre punti significherebbe non soltanto interrompere la serie di pareggi, ma anche reagire subito alla delusione europea.

I precedenti sorridono al Milan, ma attenzione all'ultima sfida

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Le ultime otto sfide di Serie A tra Udinese e Milan non hanno fatto registrare alcun pareggio: cinque successi rossoneri e tre vittorie friulane. L'ultimo confronto, disputato l'11 aprile 2026, si è concluso con un netto 3-0 per l'Udinese a San Siro.Un risultato che aggiunge ulteriore interesse alla gara di questa sera. Il Milan ha segnato 24 gol nelle ultime 13 partite di campionato contro i friulani, con una media di circa 1,8 reti a incontro, ma nell'ultima occasione è rimasto a secco.

La sfida del Bluenergy Stadium offre quindi ad Amorim una doppia opportunità: tornare al successo in trasferta e rilanciare la squadra dopo la battuta d'arresto europea. Per riuscirci, il Milan dovrà essere più incisivo sotto porta e trovare quella continuità che finora è mancata nelle gare lontano da San Siro.