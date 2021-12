Udinese-Milan 1-1, Tomori: “Ce la siamo complicata da soli, accontentiamoci”

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Udinese-Milan, 17° turno della Serie A 2021-2022

Sulla partita : "Tutti sappiamo che non è stata la nostra miglior partita, in una gare in cui dovevamo giocare bene e vincere. Fa parte del nostro processo di crescita e dobbiamo continuare a giocare bene, cercare di alzare l'asticella, migliorare in ogni reparto e in ogni fase di gioco. Se lo faremo, miglioreremo".

Sulle occasioni da gol: "Durante tutta la partita sapevamo che avremmo potuto segnare. Quello che ci dispiace è esserci riusciti troppo tardi. Se avessimo segnato 5-10 minuti prima ne avremmo fatto un altro perché come ho detto, le occasioni le abbiamo avute. Siamo entrati in area senza tirare e creare l'occasione giusta. E' stato difficile, ma come ho detto dobbiamo accontentarci di un punto, ma ne volevamo tre. Non abbiamo perso, guardiamo il lato positivo".