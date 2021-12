Mercato Milan – Il bomber del Liverpool è in scadenza: è lui il dopo Ibra?

Mancano soltanto due partite di Serie A, poi sarà mercato di gennaio per il Milan. Il pari contro l'Udinese lascia l'amarezza per i tre punti non conquistati, ma la prestazione messa in campo dai rossoneri è stata ampiamente insufficiente. C'è da stringere i denti nelle ultime due partite contro Napoli ed Empoli, poi ci sarà la sosta natalizia che servirà a recuperare qualche infortunio di troppo. Zlatan Ibrahimović è riuscito ad agguantare una partita che sembrava ormai andata: pertanto si può parlare più di punto guadagnato che di due punti persi. Lo svedese non la smette di trascinare una squadra che, nelle ultime uscite, è apparsa decisamente appannata.