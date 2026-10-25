Sfida importante quella di questa sera: il Milan cerca continuità di risultati, l'Udinese deve rialzarsi dopo brutte prestazioni in Serie A

Matteo Chini
- Milano
Omari Hutchinson (attaccante AC Milan), qui durante Milan-Atalanta 3-2 (Serie A 2026-2027)

Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare

Alle 20:45 il Milan torna in campo per la gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27: sfida all'Udinese presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. I rossoneri devono fare a meno di tanti big fuori per infortunio, ma devono cercare continuità in campionato dopo la vittoria a San Siro contro l'Atalanta. Poco prima dell'inizio della gara ha parlato a 'DAZN' Jesper Karlström, giocatore dell'Udinese. Ecco le sue parole.

Udinese-Milan, le parole di Karlström

"Abbiamo parlato e ci siamo allenati. L'ultima partita non è accettabile, lo sappiamo. Oggi è una nuova sfida e siamo pronti per affrontarla. Sono sicuro che faremo meglio della volta scorsa. Nei momenti difficili bisogna lavorare più duramente e parlare poco. Provo ad essere un esempio per gli altri giocatori. E' importante essere uniti".
Jesper Karlström prima di Udinese-Milan

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