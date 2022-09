Udinese-Inter 3-1, Inzaghi: “Ecco perché ho fatto quel doppio cambio”

Sui difetti ciclici della sua Inter : "Vero, non riusciamo a dare continuità. Venivamo da due vittorie, ora sono tre trasferte di fila dove andiamo in vantaggio e poi perdiamo 3-1. Il responsabile principale sono io perché sono l'allenatore, però sarà motivo di analisi. Sapevamo cosa poteva fare l'Udinese e dovevamo fare di più".

Sulle difficoltà difensive dei nerazzurri : "Nelle ultime tre trasferte abbiamo preso nove gol, l'anno scorso li abbiamo subiti in un girone intero. Sono errori individuali e collettivi, dobbiamo metterci più determinazione, perché le seconde palle contro queste squadre vanno vinte. E poi hai la fortuna di andare in vantaggio dopo quattro minuti, non puoi fare una partita così. Anche nel secondo tempo, abbiamo chiuso solo 1-1: siamo partiti meglio, ma abbiamo concesso nove calci d'angolo. Ci sta che al nono ti facciano gol, dobbiamo meditare molto perché questa sconfitta fa male".

Sulla spiegazione che si dà per la sconfitta in Udinese-Inter : "Dovevamo vincere più duelli ed essere più determinati".

Sull'assenza di Marcelo Brozović in Inter-Roma dopo la sosta: "Qualche certezza… Speriamo che non ci siano problemi con tutti i giocatori fuori con la nazionale, noi rimarremo a lavorare con quattro giocatori di movimento più due portieri e tanti ragazzi della Primavera. Aspetteremo chi andrà fuori per riflettere su cosa non ha funzionato".