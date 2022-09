Udinese-Inter 3-1: terza sconfitta in sette gare per i nerazzurri

Quinta vittoria consecutiva per l'Udinese di Andrea Sottil. Crolla l'Inter di Simone Inzaghi, giunta al terzo k.o. in sole sette giornate

Nel 'lunch match' domenicale della 7^ giornata della Serie A 2022-2023, crolla l'Inter di Simone Inzaghi, battuta, sonoramente, per 3-1 alla 'Dacia Arena' dalla sorprendente Udinese di Andrea Sottil. Bianconeri alla quinta vittoria consecutiva in campionato e, almeno per il momento, meritatamente primi in classifica.