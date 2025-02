Torino-Milan, Vanoli pungola Pedersen sul rigore: poi applaude gli avversari per …

Sui nuovi arrivati: "Dobbiamo migliorare anche in prospettiva futura con le caratteristiche dei giocatori., Ne abbiamo tanti di palleggio e pochi di gamba. Casadei è bravissimo in questo, ma deve trovare i tempi di inserimento. Nel primo tempo si faceva marcare troppo, ma può crescere. Lui e Ricci sono il futuro della nazionale. Elmas è un giocatore qualitativo che può darci tanto sotto tanti aspetti. La società ha fatto un grande lavoro in questo senso".