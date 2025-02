Torino-Milan 2-1, così Reijnders nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla sconfitta: "Abbiamo iniziato la partita e abbiamo subito concesso un gol. Non deve succedere se vuoi giocare per un posto tra le prime quattro in classifica. Ultimamente abbiamo commesso tanti errori, non possiamo prendere gol come oggi. Non possiamo pensare di giocare e continuare così se vogliamo entrare tra le prime quattro. Dobbiamo tornare ai nostri livelli per recuperare posizioni".