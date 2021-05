Torino-Milan, i precedenti dell’arbitro Guida con i rossoneri | Serie A News

Sarà Marco Guida ad arbitrare Torino-Milan, gara che si giocherà questa. Ecco i precedenti tra i rossoneri e il direttore di gara

Sarà Marco Guida ad arbitrare Torino-Milan. La gara, valida per 36 giornata del campionato di Serie A, andrà in scena questa sera allo stadio Olimpico-Grande Torino alle 20:45. Guida, con i rossoneri ha ben 30 precedenti. Il bilancio? 13 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. In questa stagione il direttore di gara ha arbitrato il Milan in tre occasioni: contro Fiorentina, Roma e Verona. Intanto Brahim Diaz ha deciso il suo futuro.