Calciomercato Milan – Dalla Spagna: la decisione di Brahim Diaz | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: in Spagna si parla del futuro di Brahim Diaz. Il giocatore vorrebbe restare in rossonero

Mancano ormai tre partite al termine della stagione, e dunque il Milan inizia a pensare alle varie strategie di calciomercato . Tra i protagonisti c'è Brahim Diaz, il migliore in campo contro la Juventus. La mossa a sorpresa di Stefano Pioli ha funzionato, visto che lo spagnolo è stato un vero incubo per la difesa bianconera: il gol dell'1-0, il rigore procurato e tante azioni pericolose. Diaz dovrebbe partire titolare anche stasera nella partita contro il Torino.

Il giornale spagnolo AS a tal proposito si sofferma proprio su Brahim Diaz, che sta confermando in queste ultime partite il suo talento. Il Milan vorrebbe prolungare il prestito di un'altra stagione, ma in più c'è una piccola novità: Brahim Diaz si trova benissimo in Italia e dunque sarebbe ben felice di rimanere. Forte della volontà del giocatore, Maldini vorrebbe appunto prolungare il prestito per un'altra stagione e inserire anche un'opzione di diritto di riscatto. Adesso la palla passa al Real Madrid, che dovrà decidere se puntare su Brahim Diaz o meno. La sensazione è che si possa trovare un accordo. Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>