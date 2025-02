"Sono molto contento di aver segnato due gol in questa stagione. Da bambino non sognavo nemmeno di giocare in Serie A e segnare contro il Milan. Ho visto che Sanabria ha preso la palla con la mano, sono andato in profondità e ho fatto quello che ha chiesto il mister, calciando subito. Non sapevo cosa fare e sono andato verso la curva. Che emozione straordinaria, ero troppo emozionato quando sono andato vicino alla curva. il mister mi dice sempre in allenamento di tirare da 25/30 metri, ma oggi ero nella posizione giusta per tirare e ho fatto gol. Il mister dice sempre che tutti devono dare più del 100%, anche chi entra. Oggi lo abbiamo fatto e ci portiamo a casa i tre punti".