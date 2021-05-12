Arriva anche il settimo gol per il Milan contro il Torino. Ante Rebic segna la sua personale tripletta, stavolta con il ginocchio

Renato Panno

Debacle Torino, paradiso Milan. Ante Rebic segna la sua personale tripletta e fissa il risultato sullo 0-7. Diogo Dalot sventaglia su Rade Krunic, che di testa mette in mezzo all'indirizzo di Simon Kjaer che liscia. La palla arriva al croato che mette in porta col ginocchio. Dalla Spagna arriva la notizia: Brahim Diaz ha deciso il suo futuro

Ante Rebic AC Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti