Arriva anche il settimo gol per il Milan contro il Torino. Ante Rebic segna la sua personale tripletta, stavolta con il ginocchio
Debacle Torino, paradiso Milan. Ante Rebic segna la sua personale tripletta e fissa il risultato sullo 0-7. Diogo Dalot sventaglia su Rade Krunic, che di testa mette in mezzo all'indirizzo di Simon Kjaer che liscia. La palla arriva al croato che mette in porta col ginocchio. Dalla Spagna arriva la notizia: Brahim Diaz ha deciso il suo futuro
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