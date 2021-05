Torino-Milan 0-6: ancora Rebic, Leao in campo aperto serve il croato

Sono terminati gli aggettivi per descrivere la prestazione del Milan. Il Torino non c'è più, Rebic segna a porta libera dopo l'accelerazione di Leao

Una prestazione praticamente perfetta. Il Milan non ha intenzione di fermarsi e segna anche il gol del 6-0. Il subentrato Rafael Leao riceve un assist di Soualiho Meite e si invola in campo aperto. Il portoghese, in maniera altruistica, serve Ante Rebic che deposita la palla in rete a porta libera. Il Torino non c'è più, il Diavolo è completamente padrone del campo.