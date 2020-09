L’ESORDIO DI POBEGA

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima di campionato per lo Spezia di Vincenzo Italiano che ha perso 4-1 contro il Sassuolo al Dino Manuzzi di Cesena, campo che ospiterà i bianconeri per le gare casalinghe. Da segnalare l’esordio in Serie A per Tommaso Pobega. L’ex rossonero, in prestito al club ligure, è rimasto in campo per 72 minuti prima di essere sostituito da Diego Farias.

