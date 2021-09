Spezia-Milan 1-2, secondo assist in Serie A per Kalulu / News

Da evidenziare un'altra buona partita di Pierre Kalulu che, nel corso di Spezia-Milan, ha servito il suo secondo assist in Serie A

Dopo un inizio di stagione in sordina, Pierre Kalulu ha giocato tre partite consecutive, di cui una da subentrato. Il francese, come accaduto lo scorso anno, si è dimostrato ancora una volta un giocatore più che affidabile nonostante la giovane età. In occasione di Spezia-Milan, il classe 2000 ha servito un assist perfetto per la testa di Daniel Maldini. Questo è il secondo assist del giocatore in Serie A: la curiosità è che entrambi sono arrivati contro squadre liguri (in precedenza lo scorso aprile, contro il Genoa). Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>