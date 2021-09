Spezia-Milan 1-2, Saelemaekers è MVP della partita | Serie A News

Alexis Saelemaekers votato miglior giocatore di Spezia-Milan 1-2 dello stadio 'Picco'. Un assist per Brahim Díaz ma anche tanto altro

"Dai un occhio al tabellino, leggi i marcatori e di lui non c'è traccia. Ma basta guardare l'azione decisiva che ha portato al 2-1 rossonero per accorgersi della bontà di Alexis Saelemaekers . Almeno metà gol di Díaz, o forse di più, porta la firma del classe 1999 belga, sopraffino nella giocata e nel passaggio in mezzo. Se ne sono accorti i nostri tifosi, che lo hanno votato il migliore in campo di Spezia-Milan con quasi il 40% delle preferenze; davanti a Maldini, Díaz e Leão.

Non ha segnato ma ha fatto segnare, dimostrandosi un'altra volta preziosissimo al servizio della squadra. Come col Venezia, in occasione del raddoppio di Hernández quando ha fornito un assist illuminante. Novanta minuti giocati al Picco, 59 palloni giocati, 33 passaggi positivi, tre occasioni create, tre palle recuperate e due sponde tra i principali numeri della sua grande gara. Saelemaekers, uomo in più sugli scudi per un Diavolo vincente: bravo Alexis!".