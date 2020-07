Serie A – Verso Lazio-Milan, Parolo: “Ecco cosa può fare la differenza”

MILAN NEWS – Marco Parolo, calciatore della Lazio, autore dell’importantissimo gol vittoria contro il Torino, ha parlato del match contro i granata e della sfida di sabato contro il Milan: “Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Abbiamo dominato la partita, meritavamo i tre punti. Avevo voglia di farmi perdonare per aver causato il calcio di rigore, penso di esserci riuscito. Sapevamo che giocavano su queste palle lunghe, bisognava recuperare per servire i nostri giocatori di qualità che potevano inventare la giocata. Abbiamo spinto tanto, fatto la nostra partita dall’inizio fino alla fine. Una vittoria che fa continuare il nostro sogno, la Champions. E se questa sarà acquisita, perché non andare oltre. Ma step by step”

Sul Milan: “Recupereremo giocatori importanti per noi, che ci daranno una mano. Dobbiamo farci trovare pronti, avere un giorno in più di riposo può fare la differenza. Dovremo esser bravi a recuperare le energie e migliorare partita dopo partita, come stiamo facendo”. INTANTO LA SOCIETA’ E’ AL LAVORO PER IL RISCATTO DI UN CALCIATORE, CONTINUA A LEGGERE >>>