Serie A – Verona-Roma 3-0, respinto il ricorso giallorosso / News

Verona-Roma, rimane il 3-0 a tavolino

ULTIME NOTIZIE ROMA NEWS – Era atteso per oggi l’esito del ricorso della Roma per il ‘caso Diawara’ nel match contro il Verona. I giallorossi hanno sbagliato a compilare la lista da consegnare alla Lega, non inserendo il calciatore e pensando rientrasse ancora nella lista degli Under 22. Un errore fatale che ha costretto il giudice sportivo a decidere per lo 0-3 a tavolino. Niente dietrofront dunque, con la Corte d’Appello della FIGCche ha confermato la scelta precedente. La squadra di Paulo Fonseca, dunque, rimane a -3 dal Milan capolista.

