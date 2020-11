Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Calhanoglu, c’è la fila di pretendenti

Calciomercato Milan: Calhanoglu piace a mezza Europa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Partiamo da un grande verità: il rinnovo di Hakan Calhanoglu, in casa rossonera, è visto come una priorità assoluta. C’è tanta differenza, ancora, tra la domanda del suo agente, Gordon Stipic, e l’offerta del Milan, per il prolungamento del contratto del fantasista turco, che scadrà il prossimo 30 giugno 2021.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, ad ogni modo, sono convinti di chiudere in maniera positiva la trattativa di calciomercato e, pertanto, legare Calhanoglu al Milan almeno fino al prossimo 30 giugno 2024. Vedremo se, magari, le due parti troveranno un accordo a metà strada tra i 3,5, massimo 4 milioni di euro netti l’anno offerti dal Diavolo ed i 6 richiesti dall’agente.

Nel frattempo, però, cominciano ad avvicinarsi molte squadre a Calhanoglu. D’altronde, un calciatore del calibro dell’ex Amburgo e Bayer Leverkusen, disponibile a parametro zero, fa gola a molti top club. Tanto in Italia quanto in Europa. Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘AS‘, nella Serie A italiana Inter e Juventus sarebbero pronte a fare carte false per mettere sotto contratto il numero 10 del Milan.

Anche all’estero, però, gli estimatori non mancano a Calhanoglu. In particolare, in Inghilterra farebbe sul serio il Manchester United (già messo in stand-by dal ragazzo che, va detto, dà la sua predilezione al prolungamento del contratto con il Milan). In Spagna, invece, sulle tracce di Calhanoglu per la sessione estiva di calciomercato 2021 c’è l’Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone.

Il Milan, pertanto, non può tirarla troppo per le lunghe. Calhanoglu rischia di prendere presto il volo. CALCIOMERCATO MILAN, CONTATTI IN CORSO PER THURAM >>>