Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: insidia Manchester United

Calciomercato Milan: Calhanoglu, rinnovo o addio?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato della situazione di Hakan Calhanoglu al Milan. Il fantasista turco, classe 1994, si trova benissimo in rossonero ed anche lunedì sera, in occasione di Milan-Roma, ha mostrato la propria dedizione alla causa.

L’ex Bayer Leverkusen, infatti, è rimasto in campo 90′ nonostante non fosse in perfette condizioni fisiche. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021, Calhanoglu, secondo la ‘rosea‘, intende restare al Milan, società che lo ha tesserato nell’estate 2017.

Il dialogo per il rinnovo del suo accordo con il club di Via Aldo Rossi, però, al momento è balbettante. Il Milan avrebbe offerto a Calhanoglu un rinnovo di contratto a cifre di poco superiori quelle attualmente percepite. Nelle intenzioni della società rossonera, lo stipendio del numero 10 salirebbe da 2,5 a 3 milioni di euro netti a stagione. Più bonus.

Una proposta, però, che non ha scaldato particolarmente l’entourage del trequartista. Le parti si sono ripromesse di fissare un nuovo incontro entro il mese di novembre. Si spera che sia quello decisivo per il futuro del calciomercato del Milan. Calhanoglu, naturalmente, si attende una proposta più ‘corposa’ da parte del Diavolo.

Un’offerta di contratto che tenga conto di quanto importante sia diventato nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Le brillanti prestazioni di Calhanoglu in rossonero, unitamente a gol ed assist, hanno attirato l’interesse di tanti top club in Europa. Soprattutto perché il suo acquisto, sin dal prossimo mese di febbraio, sarebbe possibile a parametro zero per la stagione 2021-2022.

In particolare, il turco piacerebbe al Manchester United, disposto ad offrirgli un contratto di cinque anni con un stipendio da top player. Anche in Spagna molte società sarebbero interessate a Calhanoglu. Ma il pensiero del calciatore qual è? Lui, finora, ha indicato semaforo rosso.

Sta bene al Milan, vuole rimanere al Milan. Si trova bene in Italia, con i compagni, con mister Pioli ed in maglia rossonera. E pensa soltanto a rendere in campo. Il tempo, però, stringe e, qualora non si trovasse una soluzione tra l’agente Gordon Stipic ed i rossoneri, a quel punto Calhanoglu inizierebbe a vagliare tutte le alternative possibili. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>