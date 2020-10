Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: si entra nella fase calda

Calciomercato Milan: pressing su Donnarumma per il rinnovo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha ricordato come la positività di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma al coronavirus abbia messo in allarme il popolo rossonero. La prova di Ciprian Tătărușanu in Milan-Roma di lunedì sera a San Siro, infatti, ha acuito la nostalgia per il numero 99.

Donnarumma è considerato, dai dirigenti del Milan, il numero uno al mondo. E, naturalmente, è ingrato il compito di chi si ritrova a sostituirlo. Poi, di certo, l’estremo difensore rumeno ci ha messo del suo. Ha infatti sbagliato clamorosamente l’uscita sul primo gol giallorosso, quello di Edin Džeko. Tătărușanu gode comunque della fiducia del club e giocherà titolare finché Donnarumma non si sarà negativizzato.

Il tema portieri, ha insistito però il quotidiano generalista, è quanto mai attuale in queste ore nei corridoi di ‘Casa Milan‘. Sono già iniziati, infatti, i colloqui tra i manager dell’area tecnica e il procuratore Mino Raiola per il rinnovo del contratto di Donnarumma. Anche se, va detto, ad oggi non si sono registrati significativi passi in avanti. Il portiere è sotto contratto attualmente fino al 30 giugno 2021.

Il calcio italiano, in tempi di CoVid_19, non può economicamente permettersi stipendi che, tra parte fissa e bonus, si avvicinano ai 10 milioni di euro netti a stagione. Questa sembrerebbe essere la prima richiesta di Raiola affinché Donnarumma prolunghi il proprio contratto con i rossoneri. Diventerebbe, di fatto, il primo ‘colpo’ del calciomercato del Milan del 2021. I direttori Paolo Maldini e Frederic Massara, però, starebbero lavorando ad una bozza di contratto differente.

L’intenzione del Milan è quella di proporre lo stesso stipendio di adesso, 6 milioni di euro netti l’anno, come base, più ricchi bonus legati ad ogni passaggio del turno in Europa League. Donnarumma, che dal prossimo febbraio potrebbe firmare a parametro zero con qualsiasi altra squadra, in più occasioni ha dimostrato di amare la casacca rossonera ed è tentato dal fatto di poter disputare le sue prime partite in Champions League proprio con questi colori.

In pratica, la ricetta è semplice: il Milan dovrà continuare a vincere, per tornare grande e, al contempo, convincere Donnarumma a restare a Milano. CLAMOROSA TENTAZIONE PER LA DIFESA IN VISTA DEL PROSSIMO MERCATO >>>