Pagelle Milan-Roma, i voti alla prestazione di Tatarusanu

Pagelle Milan-Roma, Tatarusanu shock

PAGELLE MILAN-ROMA – Debutto ufficiale in rossonero e tre gol incassati (uno con papera) per Ciprian Tatarusanu, 34enne portiere rumeno, in occasione di Milan-Roma 3-3 ieri sera a San Siro. Analizziamo la prestazione di Tatarusanu, basandoci sui giudizi pubblicati sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Tatarusanu, voto 4,5: “Ultima partita di club: Nizza-Lione 2-1 del 2 febbraio 2020. La ruggine si presenta subito, con un’uscita a farfalle”;

Repubblica – Tatarusanu, voto 4,5: “Il prezzo per la positività di Gigio Donnarumma il Milan lo paga con il suo errore”;

Gazzetta dello Sport – Tatarusanu, voto 5: “Parlare di ansia da debutto sarebbe immotivato visti i 34 anni del ‘Tata’. Di certo, però, quell’uscita a vuoto sul gol di Edin Džeko è proprio brutta. Ancora un po’ goffo su Roger Ibañez, poi si riassesta su Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan”;

Corriere dello Sport – Tatarusanu, voto 5: “Promosso titolare con il CoVid_19 che ha fermato Donnarumma, sbaglia l’uscita sull’angolo che porta al gol di Džeko. Forse risente del lungo periodo di inattività, non giocava una partita dal febbraio scorso. Bene alla mezzora sul tiro improvviso di Lorenzo Pellegrini. Un grande intervento ad evitare il gol. Respinta difettosa sul tiro di Mkhitaryan dal quale poi arriva il discusso rigore”;

Tuttosport – Tatarusanu, voto 4: “La positività di Gigio Donnarumma lo proietta in campo per il suo esordio stagionale. Non giocava dal 2 febbraio, la scelta di vice Donnarumma non aveva mai convinto e la paperissima su Džeko conferma che nessun ruolo può essere sottovalutato in una squadra che ha ambizioni”.

La media voto di Tatarusanu, quindi, nelle pagelle di Milan-Roma, si attesta a 4,6. Pessima prestazione per l’ex estremo difensore della Fiorentina! LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DEL TECNICO STEFANO PIOLI >>>