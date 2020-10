Milan-Roma 3-3, Pioli: “È la strada giusta” | Serie A News

Milan-Roma 3-3, il commento del tecnico rossonero Pioli

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha incassato con amarezza il 3-3 di Milan-Roma, primo pareggio stagionale dei suoi ragazzi. Il Milan, comunque, resta primo in classifica in Serie A ed è uscito dal campo avendo disputato una buona prestazione.

“Soddisfatti dalla prestazione – ha infatti commentato a ‘Sky Sport‘ Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina -. Poi è chiaro che c’è il rimpianto di non averla vinta. Abbiamo provato fino alla fine, l’occasione di Alessio Romagnoli dimostra che ci abbiamo creduto. È stata una bella partita. Due squadre che prediligono il calcio offensivo, ma è anche la consapevolezza che si tratta della strada giusta”.

In merito l’errore di Ciprian Tătărușanu, uscito a vuoto in occasione del primo gol giallorosso di Edin Džeko, Pioli ha commentato: “Gli errori fanno parte del gioco. Ha sbagliato i tempi d’uscita sul calcio d’angolo, ma era al debutto e qualcosa ha pagato. Purtroppo, non siamo riusciti poi a portare a casa la vittoria”. “In alcune scelte siamo stati poco lucidi – ha detto ancora Pioli su Milan-Roma -. Però abbiamo sempre cercato di essere pericolosi e potevamo fare più gol”.

"Non dimentichiamoci che l'anno scorso la Roma è arrivata davanti al Milan – ha incalzato Pioli -. Abbiamo una responsabilità in più nel giocare. Già senza tifosi non è facile, ma almeno sappiamo di regalare momenti di svago alla gente che ci guarda. Per via del CoVid_19 non stiamo vivendo un periodo facile".