Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (28/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla di Champions League. In particolare, dei risultati delle squadre italiane che hanno giocato ieri sera. Solo 0-0 per l’Inter a Kiev (Ucraina) contro lo Shakhtar Donetsk. Adesso, ai nerazzurri, servirà battere il Real Madrid la prossima settimana per riprendere quota. Una doppietta di Duván Zapata, invece, consente all’Atalanta di rimontare da 0-2 a 2-2 l’Ajax al ‘Gewiss Stadium‘. Stasera, ore 21:00, la supersfida Juventus-Barcellona. Non ci sarà Cristiano Ronaldo, ancora positivo al coronavirus. In Bruges-Lazio, invece, biancocelesti decimati in Belgio a causa del CoVid_19. In basso, infine, spazio al Milan ed alle sue mosse per il calciomercato di gennaio ed ai risultati del terzo turno di Coppa Italia.

