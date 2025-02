per (fonte: acmilan.com) Errori, episodi negativi, anche le parate di Milinković-Savić. Una serata davvero storta condanna il Milan al ko all'Olimpico Grande Torino, con i granata che si impongono 2-1 . Rammarico, anzi beffa: i rossoneri si sono complicati la vita da soli regalando palesemente il primo gol, sbagliando un rigore e dimostrandosi disattenti nel secondo e decisivo sorpasso avversario, rendendo vano il provvisorio pareggio di Reijnders . Il momento difficile, nello specifico la recente e dolorosa eliminazione in Champions League ha ovviamente inciso nella testa della squadra, pure la buona sorte si è messa di spalle ma non basta a spiegare il passo falso.

I rossoneri di Mister Conceição devono recriminare per le incertezze viste in campo, senza dimenticare la buona volontà dimostrata di non mollare e ripartendo dall'abnegazione di Pavlović. Bisogna guardarsi in faccia, scuotersi dall'interno, per provare presto a risistemare il campionato e in generale la stagione. Era un'occasione molto importante per riscattarsi, anche per recuperare terreno nella rincorsa al quarto posto, invece la 26ª giornata di Serie A incatena il Diavolo a quota 41 punti in classifica. Iniziano giorni caldissimi, il recupero col Bologna di giovedì e poi la Lazio domenica a San Siro diranno tanto su dove potremo arrivare.