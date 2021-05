Serie A, stagione 2021/2022: si inizia il 22 agosto, ecco tutte le date | News

Sono appena state rese note le date della prossima stagione della Serie A 2021/2022: si inizia il 22 agosto, mentre si conclude il 22 maggio

Sono state rese note le date della nuova stagione di Serie A 2021/2022. Nella giornata di oggi, infatti, si è svolto un Consiglio di Lega all'interno del quale sono state prese delle importanti decisioni in vista del prossimo campionato. Si parte il 22 agosto 2021, mentre l'ultima giornata sarà il 22 maggio 2022. Pausa natalizia fissata dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Ci sarà un ulteriore Consiglio ma, da come riporta il 'Corriere dello Sport', si tratterebbe solamente di un incontro formale.