Picón (AS): “Vázquez? Milan opzione preferita. Su Theo …” | ESCLUSIVA

Alessio Roccio

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il giornalista spagnolo di 'AS' Jorge Picón ci ha parlato del futuro di Lucas Vázquez e non solo. Tra i temi affrontati anche i possibili addii di Brahim Díaz - in prestito secco dal Real Madrid - e di Samu Castillejo, che potrebbe rientrare in patria al termine della stagione. Infine, uno spunto di riflessione anche su Theo Hernández, lasciato andare con troppa facilità dal Real Madrid, ma che ad oggi non sembra essere un grosso rimpianto.

Milan-Vázquez: quanto c'è di vero? "Come abbiamo riportato noi di 'AS', l'opzione del Milan è la preferita di Lucas se dovesse andare via quest'estate. Ci sono state altre squadre interessate come il Bayern Monaco o il PSG. Certo: la sua priorità continua a essere quella di rinnovare con il Real Madrid e le posizioni si sono avvicinate nelle ultime settimane".

Secondo lei potrebbe essere un profilo adatto per il Milan? "È un profilo adatto per qualsiasi grande club grazie alla sua capacità di lavoro e all'adattamento a varie posizioni. In questa stagione Zinedine Zidane ha dovuto usarlo come terzino destro, una posizione insolita per lui, e si è esibito a un livello eccezionale. È veloce, ha intensità e si sacrifica sempre a favore della squadra. Inoltre, ha esperienza in grandi competizioni".

Quali altre squadre sono interessate a Vázquez? "Sì, come dicevo, ci sono altri grandi club. PSG e Bayern Monaco sono stati i più vicini, anche se altri hanno chiamato per informarsi sulla sua situazione. Lo ha chiamato l'Atlético, ma Lucas non l'ha nemmeno preso in considerazione. La sua idea è di rinnovare con il Madrid e, in caso contrario, lascerebbe la Spagna".

Cosa ne pensa del futuro di Brahim Díaz in Spagna? È possibile un nuovo prestito al Milan? "Brahim è in una situazione difficile perché il Real Madrid non gioca con una mezzapunta e come esterno, l'altro suo ruolo, ha molta concorrenza (Asensio, Vinicius, Hazard, Rodrygo ...). Tuttavia, il club lo segue molto da vicino. È stata una scommessa molto importante da parte del Consiglio di Amministrazione e in questo momento non hanno l'idea di venderlo se non con un'opzione di riacquisto. Per quanto riguarda un nuovo prestito, non lo escluderei".

Possibile che Castillejo possa tornare in Spagna alla fine di questa stagione? A chi interessa? "Non sono a conoscenza della situazione di Castillejo, ma i suoi anni al Villarreal sono stati molto belli e in Spagna ha un lasciato un buon ricordo. Non sarei sorpreso se ci fossero squadre interessate a lui".

Theo Hernández a Milano sta facendo molto bene: è un rimpianto per il Real Madrid oggi? "No. Era un giocatore che a Madrid non ha reso ad un livello adeguato ed era molto difficile avere continuità con Marcelo davanti. Ora c'è Ferland Mendy, con il quale il club è felice. Se è vero che forse non ci si aspettava che mostrasse questo grande livello, ma ora deve mantenerlo, che è la cosa più difficile".