Calciomercato Milan – Difesa, Maldini punta su un talento della Ligue 1

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, avrebbe già un'idea su come rinforzare la retroguardia

Daniele Triolo

Nel corso della sessione estiva di calciomercato il Milan di Paolo Maldini, molto probabilmente, modificherà qualcosa nel suo pacchetto di difensori centrali. La priorità del direttore sportivo rossonero sarà quella di riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea. I 28 milioni di euro necessari per il suo acquisto a titolo definitivo potrebbero arrivare dalla cessione del capitano, Alessio Romagnoli. Come noto, il contratto di Romagnoli con il Diavolo scadrà infatti il 30 giugno 2022.

A quel punto, i centrali a disposizione del tecnico Stefano Pioli resterebbero Simon Kjær, lo stesso Tomori e Matteo Gabbia. Poi ci sarà Mattia Caldara, che rientrerà dal prestito all'Atalanta. Pioli dovrebbe valutare quest'ultimo nel ritiro estivo di Milanello per capire se potrà ancora essere utile alla causa rossonera o se sarà ceduto di nuovo in Serie A. È presumibile, dunque, che nel calciomercato estivo 2021 il Milan di Maldini inserisca un nuovo centrale in organico, magari giovane, che possa crescere alle spalle dei titolari.

Secondo quanto riferito dal portale di calcio transalpino 'ActuFoot' il Milan sarebbe tra le squadre seriamente interessate, per esempio, a Loïc Badé. Il giocatore, classe 2000, è la colonna difensiva del RC Lens, rivelazione stagionale nella Ligue 1 francese. In quest'annata sensazionale per la compagine 'sangue e oro', quinta in classifica da neo-promossa, Badé ha disputato 30 gare tra campionato e Coppa di Francia.

Il calciatore, come si ricorderà, era finito nel mirino del Milan già a gennaio, quale alternativa a Tomori una volta naufragata la trattativa con lo Strasburgo per Mohamed Simakan, successivamente accasatosi al RB Lipsia. Sono tanti, ad ogni modo, i club in Europa che vorrebbero mettere le mani sul cartellino del giovane Badé, sotto contratto con il RC Lens fino al 30 giugno 2023.

In patria, lo cercherebbero, infatti, l'Olympique Lione ed il Rennes. In Premier League il Leeds United ed in Bundesliga il Borussia Mönchengladbach. 'Estadio Deportivo', poi, ha anche aggiunto come Badé piaccia a Villarreal e Siviglia. Al termine della stagione, probabilmente, verrà messo in vendita. Il Milan di Maldini si prepara a un colpo di calciomercato 'verde', così come è nella filosofia del fondo Elliott.