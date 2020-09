ULTIME NOTIZIE SERIE A – Tommaso Pobega subito titolare. Il centrocampista, arrivato da pochi giorni allo Spezia in prestito dal Milan, è stato lanciato subito nella mischia da Vincenzo Italiano per la partita contro il Sassuolo, che si sta giocando in questo momento (gara iniziata alle 12:30). Buona notizia per il Milan, che ha ceduto Pobega proprio per fargli acquisire esperienza nella massima serie.

