Crotone-Milan, la probabile formazione: Tonali e Diaz in rampa di lancio

ULTIME NOTIZIE CROTONE-MILAN – Il Milan quest’oggi affronterà il Crotone, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Pioli si affiderà come sempre ai suoi fedelissimi, ma ci potrebbero essere due novità di formazione.

Tutti i quotidiani sportivi, in edicola oggi, infatti, scrivono che Sandro Tonali potrebbe prendere il posto di Ismael Bennacer, mentre Brahim Diaz potrebbe giocare al posto di Samu Castillejo. Grande occasione per entrambi i giocatori, che finalmente avranno la possibilità di giocare dal primo minuto.

Per quanto riguarda l’attacco, Ante Rebic prenderà il posto di Zlatan Ibrahimovic, colpito dal coronavirus. Panchina per Rafael Leao, che potrebbe giocare uno spezzone di gara in vista dell’importantissima partita di giovedì prossimo contro il Rio Ave. Ecco intanto il probabile undici rossonero.

MILAN (4-2-3-1)

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, TheoHernandez; Kessie, Tonali; Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemakers; Rebic. All. Pioli.

C’E’ UN UN DUBBIO SU HAUGE >>>