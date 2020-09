Calciomercato Milan – Hauge vuole i rossoneri, ma ha un dubbio…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è vicino aJens Petter Hauge. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il norvegese era già oggetto di studio da parte della società rossonera, ma dopo la partita di giovedì c’è stata un’accelerazione.

Ma qual è la volontà di Hauge? Il calciatore ovviamente punta a giocare a San Siro, tuttavia vorrebbe anche chiudere la stagione con il Bodo Glimt per festeggiare il titolo di campione del campionato norvegese (l’ultima giornata è in programma il 19 dicembre). Maldini e Massara premono per acquistare Hauge fin da subito, anche perchè dovrebbero servire massimo 3 milioni per chiudere l’operazione.

