Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: pronta l’offerta per Aarons

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Arrivano altre conferme. Dopo le indiscrezioni lanciate da RMC Sport in Francia, anche i colleghi inglesi di Sky Uk parlano di un interessamento del Milan per Max Aarons, terzino destro del Norwich City.

Su Aarons, retrocesso in Championship con i ‘Canaries‘ nel finale dello scorso campionato inglese, non c’è solo il Diavolo, ma anche Roma, Bayern Monaco e Barcellona. La concorrenza è elevata dunque, ma il Milan nel prossimi giorni dovrebbe presentare un’offerta.

