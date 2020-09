Calciomercato Milan – Hauge, Maldini prova a chiudere. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è vicino a Jens Petter Hauge. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il norvegese era già oggetto di studio da parte della società rossonera, ma dopo la partita di giovedì c’è stata un’accelerazione. Il calciatore ha già manifestato la sua volontà di vestire la maglia rossonera, tuttavia vorrebbe anche chiudere la stagione con la sua attuale squadra per festeggiare il titolo di campione del campionato norvegese (l’ultima giornata è in programma il 19 dicembre). Maldini e Massara premono per acquistare Hauge fin da subito, anche perchè dovrebbero servire massimo 3 milioni per chiudere l’operazione.

Hauge, quanti estimatori

Hauge ha disputato una grande stagione al Bodo Glimt: fino a questo momento 17 partite, 14 gol, 9 assist. Media che si alza in Europa League: 3 presenze, 3 gol, 2 assist. Diverse squadre sono interessate a lui (in primis il Manchester United), ma ha anche tanti estimatori, come ad esempio Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund, infatti, lo ha esaltato sui social dopo la prestazione contro il Milan: “Avete visto che gol ha fatto?”. E’ vero che la priorità resta un difensore centrale (attenzione a Max Aarons del Norwich City) , ma l’operazione non dovrebbe riservare sorprese.

Calciomercato Milan: le caratteristiche di Hauge

Hauge, classe 1999, è nato a Bodoe. Ha esordito tra i professionisti nel 2016 contro il Floya, partita nella quale ha segnato 3 reti in 26 minuti. Dopo il prestito all’Aalesund nel 2018 è tornato al Bodo Glimt: 9 gol e 3 assist nel 2019 e grandi numeri come detto in questa stagione. Le sue caratteristiche? Ha dribbling, tecnica e velocità. Nella gara di San Siro ha destato un’ottima impressione, e dunque Maldini e Massara vogliono puntare su di lui. E’ vero, il campionato italiano è diverso da quello norvegese, ma Hauge ha tutte le potenzialità per sbocciare.

