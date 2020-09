Calciomercato Milan – Commisso: “Milenkovic? Oggi rimane, domani non so”

Futuro Milenkovic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Rocco Commisso, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del futuro di Nikola Milenkovic, sogno del Milan per la difesa. Queste le sue dichiarazioni: “Milenkovic? Ad oggi rimangono tutti alla Fiorentina. Domani non lo so. Non so neanche se domani sarò vivo, ve lo dico domani”. Attenzione dunque agli ultimi giorni di mercato, perché Commisso non chiude alla cessione del serbo come nelle settimane precedenti. Sul giocatore c’è anche l’Inter, alle prese con la possibile partenza di Milan Skriniar direzione Tottenham. Situazione da monitorare…

