Calciomercato Milan – Commisso: “Chiesa? Tutto è possibile…”

Futuro Chiesa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Una partita che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca alla Fiorentina, sconfitta per 4-3 dall’Inter. Uno dei gol della viola è stato segnato da Federico Chiesa, autentico uomo mercato, che continua a piacere moltissimo al Milan. Il presidente Rocco Commisso, a fine partita, ha così parlato del classe 1997 ai microfoni di ‘DAZN’: “Chiesa? Vediamo, tutto è possibile. Il mercato dura ancora una settimana e vediamo cosa può succedere”.

