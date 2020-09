Calciomercato Milan – Hauge, ecco quando si può chiudere

Trattativa per Hauge

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Un colpo di fulmine, ma non troppo. Sì perché il Milan seguiva Jens Petter Hauge già da prima del match contro il Bodo/Glimt di Europa League. Il preliminare, però, ha convinto definitivamente la società rossonera a puntare immediatamente sull’esterno norvegese. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per portare il classe 1999 in Italia.

C’è concorrenza

Non c’è però soltanto il Milan su Hauge. Manchester City, United e Brighton sono da tempo sul giocatore; per questo motivo c’è bisogno di un’accelerata improvvisa che anticipi tutti. La valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

