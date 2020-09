Calciomercato Milan – Rudiger nel mirino del Psg: le ultime

Rudiger occasione di mercato?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mancano pochi giorni alla fine del mercato, ma il Milan non ha ancora completato la sua rosa. Come ribadito più volte sia da Paolo Maldini che da Stefano Pioli, la priorità rossonera è un difensore centrale. Troppe le defezioni nel reparto arretrato, a partire dal capitano Alessio Romagnoli, passando per Mateo Musacchio e Leo Duarte. Una delle ultime idee della società risponde al nome di Antonio Rudiger, ex giocatore della Roma, completamente fuori dal progetto Chelsea di Frank Lampard. C’è però il grande ostacolo ingaggio da oltrepassare: il tedesco guadagna 4,5 milioni di euro.

Occhio al Psg

Non solo Milan. Secondo quanto riferisce il ‘Telegraph’, sul giocatore è forte la concorrenza del Psg. Leonardo ha sondato il terreno con il Chelsea, ma resta ancora da capire la formula dell’operazione: prestito oppure cessione a titolo definitivo. Si accende la sfida?

