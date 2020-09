Calciomercato – Dalla Francia, Milan e Cagliari su Basic: ecco chi è

Nome nuovo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo gli acquisti di Sandro Tonali, Brahim Diaz e Ciprian Tatarusanu, il Milan vuole continuare a puntellare la rosa con ulteriori acquisti. Nelle ultime ore è emerso il forte interesse per Jens Petter Hauge, fresco avversario del Diavolo in Europa League con il Bodø/Glimt. Non solo l’esterno norvegese, perché dalla Francia rilanciano un nome nuovo per il centrocampo. Secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, i rossoneri starebbero seguendo Toma Basic, centrocampista classe 1996 del Bordeaux. L’agente de giocatore ha aperto ad una sua eventuale cessione in caso di offerta congrua recapitata a club francese. Occhio anche alla concorrenza del Cagliari.

