La Lega Serie A valuta l’acquisto di Sky Italia per i diritti

Emiliano Guadagnoli

Come riportato da La Stampa, la lega Serie A starebbe valutando un'operazione per utilizzare i soldi derivanti dalle proposte dei vari istituti di credito per acquistare Sky Italia dal colosso statunitense Comcast. L’operazione, prosegue il quotidiano, servirebbe per costruire la piattaforma televisiva della Serie A sulla base infrastrutturale, organizzativa e di clienti della pay-tv.

Come riportato da Calcio e Finanza, però, questa operazione porterebbe con sè diversi temi cruciali. La prima sarebbe sulla volontà o meno di Comcast di cedere Sky Italia, cosa non scontata.

Le ipotesi sono quindi quelle di presentare una proposta solo per la divisione Sky Sport oppure trovare un alleato industriale che possa acquistare le attività extra-calcistiche di Sky. Tra le banche, Jp Morgan, Goldman Sachs, Barclays e Citi hanno già manifestato il proprio interesse per concedere credito alla Serie A, ma un eventuale progetto concreto su Sky Italia potrebbe spingere anche altri istituti di credito a presentarsi.

