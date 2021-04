Serie A, Scaroni: “Dal Pino? Ho votato per lui e non ho cambiato idea”

Scaroni, presidente del Milan, sostiene Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, dopo che alcuni club l'hanno messo in discussione

Paolo Scaroni, presidente del Milan, sostiene Paolo Dal Pino. Il presidente della Lega Serie A è stato messo in discussione da Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona. Tra questi club non c'è il Milan. A tal proposito, ecco le parole di Scaroni riportate dal Corriere della Sera: "Dal Pino? Ho votato per lui poche settimane fa e non ho cambiato idea".