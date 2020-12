Serie A, Sampdoria-Milan: il report della seduta dei doriani

Sampdoria-Milan, il report dei doriani

SAMPDORIA MILAN ULTIME NEWS – Ripresi gli allenamenti anche in casa Sampdoria in vista del match di domenica contro il Milan al Ferraris.

(Fonte: Sampdoria.it) – Rientrata in tarda serata da Torino, la Sampdoria si è messa subito in moto a Bogliasco per iniziare a preparare la gara interna con il Milan, prossimo avversario domenica al “Ferraris” (ore 20.45). Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno riunito la squadra in sala video prima di dividerla in due gruppi: i più impiegati con i granata hanno svolto una seduta defaticante, per il resto del gruppo circuito tecnico e lavoro aerobico sul campo 1 del “Mugnaini”.

Appuntamento. Smaltita la gastrite, che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta di Torino al Poggio si è rivisto anche Omar Colley, impegnato in un allenamento personalizzato. Scarico specifico per Kristoffer Askildsen, mentre Keita Balde prosegue il proprio programma di recupero. Domani, mercoledì, nuovo appuntamento mattutino.

