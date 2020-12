Milan-Celtic, tifosi scozzesi in rivolta: giocatori sotto shock | News

Ultime Notizie Celtic Milan: scozzesi in rivolta

MILAN NEWS – Momento difficile per il Celtic, prossimo avversario del Milan in Europa League. Secondo posto in campionato con 11 punti di distacco dai Rangers (con due partite in più per la capolista) e soprattutto l’uscita dalla Coppa di Lega contro il Ross County.

I tifosi hanno perso la pazienza, con i giocatori e lo staff tecnico che sono stati scortati dalla polizia all'esterno dello stadio dopo la partita. Ci sono stati addirittura alcuni lanci di bombe e scontri con la polizia. Il Celtic ha descritto le ultime notizie come "spaventose e orribili". Alcuni giocatori sono rimasti scossi per quanto accaduto. In ogni caso, secondo quanto riferito da Sky Sports Uk, al momento il tecnico Lennon rimane al suo posto a due giorni dalla partita contro il Milan.