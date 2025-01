Jacob Ondrejka, nuovo attaccante del Parma e prossimo avversario del Milan in campionato, è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa, dove ha parlato delle sue ambizioni e dei suoi punti di riferimento. Il giovane svedese non ha nascosto l’ammirazione per una leggenda del calcio del suo Paese: Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole di Ondrejka, riportate da Parmalive.com: