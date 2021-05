Serie A, nessuna sanzione per la Juventus. Spunta però un video…

Il Giudice Sportivo non ha sanzionato alcun giocatore o dirigente della Juventus nonostante quanto successo a Udinese

Il Giudice Sportivo ha emanato pochi minuti fa il comunicato relativo alle sanzioni e agli squalificati della 33° giornata di Serie A. Sorprende che non sia alcuna sanzione per Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, che, nell'intervallo della partita contro l'Udinese, aveva inveito contro l'arbitro Daniele Chiffi. Tra l'altro il sito Dagospia ha pubblicato un video in cui si sentono diverse frasi dei bianconeri pronunciate contro l'arbitro alla Dacia Arena. Si sentono dalla tribuna frasi del tipo "Vai a cagare" o "Sei un raccomandato" e proteste in campo da parte di Bonucci ("Ma cazzo nemmeno un minuto dai...") e Ronaldo ("La prima volta qua in Italia che vedo una cosa così..."). Se si ripensa all'espulsione di Ibrahimovic contro il Parma, ad esempio, la cosa fa abbastanza sorridere.