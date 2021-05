Calciomercato Milan – Maldini ha una nuova idea in difesa / News

Il Milan ha messo nel mirino per il prossimo calciomercato uno dei giovani difensori più promettenti del campionato. Le ultime notizie.

Il prossimo calciomercato del Milan ha come priorità quella di rinforzare l'attacco, ma ci saranno dei movimenti anche in difesa, visto che molti giocatori non sono certi del proprio futuro. Basti pensare al capitano Alessio Romagnoli, il cui contratto è in scadenza nel 2022 e al momento non sembra vicino al rinnovo. Il classe 1995 ha presentato delle richieste troppo alte e la dirigenza sta riflettendo sul da farsi. Non vorrebbe perderlo, ma accontentarlo è quasi impossibile. Poi c'è Fikayo Tomori. L'inglese classe 1997 ha convinto tutti, ma il diritto di riscatto a 25 milioni non è ancora certo. In ogni caso, dunque, il Milan avrà bisogno di almeno un nuovo innesto dal calciomercato. Un giovane di prospettiva, che possa arrivare a basso costo e dare garanzie presenti e future.