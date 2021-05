Serie A, Milan e Genoa utilizzano di più i giocatori del settore giovanile

Il Milan e il Genoa sono le squadre di Serie A che sfruttano di più i loro giocatori provenienti dal settore giovanile: ecco la graduatoria

Stando a quanto riportato dal CIES Football Observatory, le squadre di Serie A ad avere 'sfruttato' di più i loro giocatori provenienti dal settore giovanile in questo campionato sono il Milan e il Genoa. In maniera più precisa, sono esattamente cinque i tesserati per parte che hanno giocato con continuità in questa Serie A. Chiude al terzo posto lo Spezia con quattro calciatori. Rimanendo sempre nel panorama del massimo campionato nazionale è l'Atalanta, invece, ad avere utilizzato più giocatori provenienti dal proprio settore giovanile. Sono sei, infatti, ad essere scesi in campo in almeno una gara di campionato, mentre Inter e Juventus si trovano in fondo a questa speciale classifica. Di seguito è riportata la graduatoria con annesse percentuali di match giocati dai giovani talenti dei club di Serie A.